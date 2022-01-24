فرعية لجنة الدفاع الوطني تابعت درس قانون البلديات وأبقت على الصياغة الجديدة لأربعة مواد

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلستها ال21 اليوم برئاسة النائب سمير الجسر وحضرها النواب: محمد خواجة، عدنان طرابلسي، وهبة قاطيشا والوليد سكرية. كما حضرها عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية اندرية سليمان وسابين حايك.وتابعت اللجنة في جلستها درس قانون البلديات من خلال اقتراحات القوانين الواردة الى اللجنة واجراء التعديلات اللازمة فأبقت على الصياغات الجديدة للمواد49 51، 53 ،54 باضافة فقرتين جديدتين عليها.اما المادة51 تم تعديل الفقرة المتعلقة بتنظيم حركة المرور والنقل العام ومشاريع تقويم الطرق العامة والتصريح التوجيهية العامة في المنطقة البلدية وانشاء المدارس الرسمية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية.اما المادة53 المتعلقة بتأليف اللجان فتم الطلب لاعادة صياغتها بما يتلاءم مع المناقشات الحاصلة.كما تابعت اللجنة النقاش في المواد 56. 57 .58 و59 فأقرتها وتم تعليق المادة 59 الى حين الأنتهاء من درس المواد 60 61 62.