ميقاتي للحريري: سيبقى الوطن يجمعنا والاعتدال مسارنا

قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عبر" تويتر":



كلام الرئيس سعد الحريري اليوم صفحة حزينة للوطن ولي شخصيا،ولكنني أتفهم الظروف المؤلمة التي يعيشها والمرارة التي يشعر بها.

سيبقى الوطن يجمعنا والاعتدال مسارنا ولو تغيرتميقلتي الظروف والاحوال، مستلهمين قوله تعالى "لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم "