لبنان

بعد إعلان الحريري قراره... محتجون يقطعون طرقات في بيروت

Lebanon 24
24-01-2022 | 10:22
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قطع محتجون على تعليق الرئيس سعد الحريري عمله السياسيّ بعض الطرقات في بيروت.
 
فعمد شبان على قطع طريق كورنيش المزرعة قرب جامع عبد الناصر بحاويات النفايات.
 
كذلك، قام محتجون بقطع طريق قصقص، وطريق الكولا.
 
وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن شبانا يجولون على الدراجات النارية  دعما للرئيس سعد الحريري ،قطعوا الطريق بمستوعبات النفايات في محلة فردان عند تقاطع دار الطائفة الدرزية ونزولا باتجاه ساقية الجنزير - قريطم.
 
كما وأفادت "الوكالة" أن عددا من مناصري الرئيس سعد الحريري قطعوا الطريق عند أوتوستراد المدينة الرياضية بمستوعبات النفايات والدراجات النارية.
 
كما وتم قطع السير محلة بشارة الخوري بيروت. 
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