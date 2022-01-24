كيف علّق طوني فرنجيّة على قرار الحريري؟

كتب النائب طوني فرنجيّة عبر حسابه على "تويتر":

"تعليق سعد الحريري وتيار المستقبل عمله في الحياة السياسية يأتي في وقت نحن أحوج ما نكون إلى تضامن وتضافر جهود كل المكونات وعلى رأسها الحريري بمن يمثّل وما يجسّد من اعتدال وانفتاح".