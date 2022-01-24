وفد من السفارة الفرنسية زار رئيس بلدية زغرتا - إهدن

زار وفد من السفارة الفرنسية في بيروت رئيس بلدية زغرتا - إهدن أنطونيو فرنجيه في المبنى البلدي في سراي زغرتا.وضم الوفد مديرة التعاون التربوي واللغوي في السفارة الدكتورة سيسيل سانت مارتن، يرافقها مديرة مشروع بوليت فرشخ، مدير المعهد الفرنسي في طرابلس إمانويل خوري والمنسقة التربوية الدكتورة ندى الضناوي.وجاءت الزيارة في سياق جولة لوفد السفارة على مدارس زغرتا المصنفة، حيث إنضم اليه رئيس نادي روتاري- زغرتا ونائب رئيس ANELF وليد فرح ، ومديرة دار المعلمين والمعلمات في زغرتا الزاوية بوليت أيوب.وتمحور اللقاء حول المشاريع المنفذة من قبل المعهد الفرنسي والمدعومة من السفارة الفرنسية، مثل مشروع إنشاء لجنة "الهوية الفرنكوفونية لزغرتا الزاوية"، كما وتم البحث في عدد من المشاريع الجديدة لمدينة زغرتا وإهدن، حيث أبدى فرنجيه "إستعداد البلدية للتعاون التام مع المعهد الفرنسي"، ناقلا واقع القطاع التربوي في المدينة.وبعد جولة تفقدية للمسرح البلدي- قاعة بيار فرشخ، أظهر الوفد إهتمامه وإستعداده لإعادة تفعيله والتحسين التقني الذي يحتاجه، وذلك بمتابعة من المعهد الفرنسي في طرابلس وإشراف السيد إمانويل خوري مدير فرع طرابلس، كما ولتأهيل ودمج المزيد من المدارس في زغرتا.