لبنان

يمق التقى وفدا من مجلس نقابة محامي طرابلس والشمال

Lebanon 24
24-01-2022 | 11:26
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استقبل رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في مكتبه في القصر البلدي، وفدا من مجلس نقابة المحامين في طرابلس والشمال، ضم أمين سر النقابة المحامي نشأت فتال ومفوض قصر العدل المحامي مروان ضاهر.
 
وعرض الوفد ل "واقع قصر العدل في المدينة، الذي يعد تحفة معمارية رائعة"، ونقل فتال وضاهر "تحيات النقيبة ماري تريز القوال الى يمق".
 
وقال فتال: "نحن كنقابة حريصون على صون الحريات وعلى ان تكون طرابلس بكل مرافقها بأفضل صورة، فطرابلس، مدينة العيش المشترك والعلم والعلماء، ليست مدينة متطرفة او ارهابية كما يحاول البعض تصويرها، ونحن نثمن خطوات ومواقف الرئيس يمق، ونعلن وقوفنا الى جانبه خدمة للقضايا المحقة".
 
وفي الختام، توافق الطرفان على تشكيل لجنة من البلدية والنقابة لمتابعة القضايا والملفات التي تخدم مدينة طرابلس واهلها.
 
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