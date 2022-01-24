الصايغ: بكل أسف استكملت اليوم حلقة جديدة في عملية اغتيال الشهيد رفيق الحريري

غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بكل أسف وحزن، استكملت اليوم حلقة جديدة في عملية اغتيال الشهيد رفيق الحريري! يبقى الأملُ والعزم والرهان أن نحافظ مع المخلصين على إرث الرئيس الشهيد، ونواصل حمل راية مشروعه بأبعاده اللبنانية والعربية والوطنية والإنسانية".