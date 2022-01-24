عبر "تويتر".. هكذا علّق تمام سلام على موقف الحريري

غرد الرئيس تمام سلام عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "موقف الرئيس سعد الحريري لا يعبر فقط عن ما توصل اليه من اقتناع في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان واللبنانيون ، بل يعكس ايضا الخلل العميق في التوازنات السياسية والوطنية المفقودة للحفاظ على وحدة الوطن وابنائه. ولعل في مشاركته وتياره السياسي المسؤولية، يكون عبرة لمن يعتبرون أنفسهم اليوم منتصرين على اشلاء الوطن المنهار".