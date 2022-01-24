ترقّب وانتظار.. هل سيعلق "حزب الله" على موقف الحريري؟

قالت مصادر مقرّبة من "حزب الله" لـ"لبنان24" إنّ "الحزب لن يكون له أي تعليق رسمي حالياً بشأن قرار الرئيس سعد الحريري بتعليق عمله في الحياة السياسية".

وأوضحت المصادر أن "السبب الأساس الذي يدفع الحزب حالياً لعدم التعليق هو أن الحريري هاجم إيران في كلمته اليوم"، وأضافت: "في ظل كل ذلك، لا تعليق الآن، ومن الممكن أن تكون هناك مواقف في الإطار العام لاحقاً".