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لبنان
12 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟ (صورة)
Lebanon 24
24-01-2022
|
12:47
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1665 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 866894.
كما وسجل لبنان 12 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9499.
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