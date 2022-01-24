لبنان

متى ستُدفع المنح والمساعدات المالية الخاصة بالموظفين في القطاع العام؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-01-2022 | 12:48
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ردّ مصدر وزاري معني على سؤال لـ"لبنان24" بشأن المنح والمساعدات المالية الخاصة بالموظفين والعاملين في القطاع العام التي اقرها مجلس الوزراء اليوم. 
 
ولفت المصدر إلى أنّ "هذه المبالغ من المستبعد أن تُدفع مع رواتب نهاية الشهر الحالي"، موضحاً أنها "ستُدفع حتماً فور انجاز الأمور الإدارية الخاصّة بها في وزارة المال". 
 
وأوضح المصدر أنه "بموجب قرار "تمديد العمل في الملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها، فان هؤلاء سيقبضون رواتبهم كالمعتاد من دون تأخير".
 
كذلك، أكد المصدر الوزاري المعني أنّ قرار تعديل قيمة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم، بات نافذاً".
 
يُشار إلى أن المنح والمساعدات المالية التي أقرت اليوم، تشمل التالي: 
 
- اعطاء مساعدة اجتماعية موقتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتباً او اجراً او مخصصات من الأموال العمومية بالإضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لهذه الغاية.
- تعديل قيمة تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.
- إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 الف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
- تعيدل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس في المدارس والثانويات الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني. 
 
المصدر: خاص

لبنان

خاص

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