فرونتسكا رحبت باستئناف اجتماعات مجلس الوزراء بشكل يومي

رحبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عبر حسابها على "تويتر" ب"استئناف اجتماعات مجلس الوزراء بشكلٍ يومي"، آملت في "أن تسرع في تبني موازنة عام 2022 وتدابير الإصلاح المطلوبة، وكذلك الترتيبات الخاصة بالانتخابات النيابية في أيار".وقالت في تغريدة اخرى: "سررت اليوم بلقاء ممثلين عن ملتقى التأثير المدني. ناقشنا الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تعزيز القضايا التي تخدم الصالح العام والحفاظ على الهوية اللبنانية كنموذج للتنوع الغني".وفي تغريدة ثالثة كتبت: "كما كان لي لقاء جيد اليوم مع دولة الرئيس نبيه بري، ناقشنا الدور الذي يلعبه مجلس النواب في تعزيز تطبيق الإصلاحات الضرورية في لبنان. كما تناول البحث التحضير للانتخابات النيابية في أيار".