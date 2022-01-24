حبيش للحريري: محبتنا ووفاؤنا الك ما بيتغيروا

غرد النائب هادي حبيش عبر حسابها على "تويتر" مخاطبا الرئيس سعد الحريري:" ان كنت رئيسا او نائبا...معك، بالسلطة او خارج السلطة معك ، بلبنان او خارج لبنان معك، واليوم اكتر معك ومحبتنا ووفاؤنا الك ما بيتغيروا".