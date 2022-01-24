لبنان

حبيش للحريري: محبتنا ووفاؤنا الك ما بيتغيروا

Lebanon 24
24-01-2022 | 13:52
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غرد النائب هادي حبيش عبر حسابها على "تويتر" مخاطبا الرئيس  سعد الحريري:" ان كنت رئيسا او نائبا...معك، بالسلطة او خارج السلطة معك ، بلبنان او خارج لبنان معك، واليوم اكتر معك ومحبتنا ووفاؤنا الك ما بيتغيروا".
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