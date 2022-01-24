8
o
بيروت
8
o
طرابلس
4
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
9
o
جونية
3
o
النبطية
-1
o
زحلة
-1
o
بعلبك
3
o
بشري
7
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
سعرٌ جديد للبنزين غداً.. إليكم كم سيصبح ثمنه
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
24-01-2022
|
14:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مصادر في وزارة الطاقة لـ
"لبنان24"
، اليوم الاثنين، إنّ "تسعيرة المحروقات الجديدة ستصدرُ صباح غدٍ الثلاثاء"، مشيرة إلى أنّ "مصرف لبنان أبلغ المديرية العامة للنفط هذا المساء، اعتماد مبلغ 22600 ليرة لبنانية للدولار الواحد وذلك لتسعير نسبة الـ85% من سعر صفيحة البنزين على أساسه".
وأشارت المصادر عينها إلى أن نسبة الـ15% من سعر الصفيحة ستكون على أساس دولار السوق الموازية والذي سيتحدّد بـ23662 ليرة لبنانية.
ووفقاً للمصادر، فإنه من المتوقع أن يشهد سعر صفيحة البنزين تراجعاً بين 2000 و 4000 ليرة لبنانية، في حين أن سعر المازوت سيرتفع بين 9 و 13 ألف ليرة لبنانية.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
أيها اللبنانيون تحضروا للطقس.. هذا ما سيحصل يومي الأربعاء والخميس
Lebanon 24
أيها اللبنانيون تحضروا للطقس.. هذا ما سيحصل يومي الأربعاء والخميس
06:15 | 2022-01-24
24/01/2022 06:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"بدل العاصفة 2": أسبوع كانوني بامتياز ودرجات حرارة لم نشهدها منذ سنوات!
Lebanon 24
"بدل العاصفة 2": أسبوع كانوني بامتياز ودرجات حرارة لم نشهدها منذ سنوات!
00:58 | 2022-01-24
24/01/2022 12:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو حصري لجريمة القتل أمام ملهى ليلي في بيروت.. هكذا حصلت
Lebanon 24
فيديو حصري لجريمة القتل أمام ملهى ليلي في بيروت.. هكذا حصلت
13:53 | 2022-01-24
24/01/2022 01:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات مسلحة على طريق المطار... هذا ما يحصل (فيديو)
Lebanon 24
اشتباكات مسلحة على طريق المطار... هذا ما يحصل (فيديو)
08:32 | 2022-01-24
24/01/2022 08:32:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيداً من التوقعات: ليلى عبد اللطيف تنشر صورة زوجها.. تعرّفوا إلى "مارك"
Lebanon 24
بعيداً من التوقعات: ليلى عبد اللطيف تنشر صورة زوجها.. تعرّفوا إلى "مارك"
02:00 | 2022-01-24
24/01/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
17:47 | 2022-01-24
دبلوماسيون كويتيون لـ"السياسة": المبادرة قد لا تتكرّر
17:21 | 2022-01-24
الردّ على المبادرة الكويتية السبت.. و"حزب الله" لن يردّ
17:13 | 2022-01-24
جلسات متواصلة للحكومة هذا الأسبوع
17:03 | 2022-01-24
آلية عمل مجهولة
17:02 | 2022-01-24
الانتخابات قد تصبح في مرحلة ثالثة
16:55 | 2022-01-24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
فيديو
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
10:13 | 2022-01-22
25/01/2022 04:19:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
02:00 | 2022-01-22
25/01/2022 04:19:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تكشف عن أعظم تجارب "غالاكسي" في جهاز واحد (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تكشف عن أعظم تجارب "غالاكسي" في جهاز واحد (فيديو)
02:00 | 2022-01-22
25/01/2022 04:19:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact