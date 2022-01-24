سعرٌ جديد للبنزين غداً.. إليكم كم سيصبح ثمنه

قالت مصادر في وزارة الطاقة لـ"لبنان24"، اليوم الاثنين، إنّ "تسعيرة المحروقات الجديدة ستصدرُ صباح غدٍ الثلاثاء"، مشيرة إلى أنّ "مصرف لبنان أبلغ المديرية العامة للنفط هذا المساء، اعتماد مبلغ 22600 ليرة لبنانية للدولار الواحد وذلك لتسعير نسبة الـ85% من سعر صفيحة البنزين على أساسه".

وأشارت المصادر عينها إلى أن نسبة الـ15% من سعر الصفيحة ستكون على أساس دولار السوق الموازية والذي سيتحدّد بـ23662 ليرة لبنانية.



ووفقاً للمصادر، فإنه من المتوقع أن يشهد سعر صفيحة البنزين تراجعاً بين 2000 و 4000 ليرة لبنانية، في حين أن سعر المازوت سيرتفع بين 9 و 13 ألف ليرة لبنانية.