ما حقيقة توجّه نواب تيّار "المستقبل" إلى الاستقالة؟

نفت مصادر في كتلة "المستقبل" النيابية لـ"لبنان24" ما تم تداوله عن توجه لنواب تيار "المستقبل" نحو الاستقالة من مجلس النواب، بعد قرار الرئيس سعد الحريري بتعليق عمله في الحياة السياسية.



وقالت المصادر: "لا حديث على هذا الصعيد وكل ما يُشاع عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً".