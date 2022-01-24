نجلُ سعد الحريري يعلّق على قرار والده الأخير.. هذا ما قاله

نشر حسام، نجل الرئيس سعد الحريري، عبر حسابه على تطبيق "فيرو"، مقطع فيديو لوالده أثناء إعلانه تعليق العمل في الحياة السياسيّة.

وأرفق الحريري الفيديو بتعليقٍ جاء فيه: "فخور بأبي، أستودعتك الله الذي لا تضيع عنده الودائع".