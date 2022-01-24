لبنان

نجلُ سعد الحريري يعلّق على قرار والده الأخير.. هذا ما قاله

Lebanon 24
24-01-2022 | 15:25
A-
A+
Doc-P-910897-637786601743929846.png
Doc-P-910897-637786601743929846.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر حسام، نجل الرئيس سعد الحريري، عبر حسابه على تطبيق "فيرو"، مقطع فيديو لوالده أثناء إعلانه تعليق العمل في الحياة السياسيّة.
وأرفق الحريري الفيديو بتعليقٍ جاء فيه: "فخور بأبي، أستودعتك الله الذي لا تضيع عنده الودائع".
 
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس سعد الحريري غادر بيروت متوجهاً الى ابو ظبي (صوت لبنان)
lebanon 24
25/01/2022 04:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مروان شربل لـmtv: العلاقة بين سعد الحريري و السعودية مقطوعة بالكامل ولديه أسبابه لعدم العودة إلى لبنان وربّما تكون أمنيّة ولا ألومه على موقفه وأتمنى أن يترشح في الانتخابات
lebanon 24
25/01/2022 04:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نقيب الصيادلة يكشف.. لماذا انقطعت الأدوية في لبنان؟
lebanon 24
25/01/2022 04:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما قاله "صندوق النقد" عن مباحثاته مع لبنان
lebanon 24
25/01/2022 04:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

سعد الحريري

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:58 | 2022-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2022-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2022-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:47 | 2022-01-24
17:21 | 2022-01-24
17:13 | 2022-01-24
17:03 | 2022-01-24
17:02 | 2022-01-24
16:55 | 2022-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website