أحمد الحريري عن "سعد": إبن أبيه

نشر أمين عام "تيار المستقبل" أحمد الحريري عبر حسابه على "تويتر" صورةً للرئيس سعد الحريري، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "إبن أبيه".

وجاء هذا المنشور بعد إعلان الرئيس الحريري، اليوم، تعليق عمله في لحياة السياسية.