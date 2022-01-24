لبنان

أحمد الحريري عن "سعد": إبن أبيه

Lebanon 24
24-01-2022 | 15:33
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نشر أمين عام "تيار المستقبل" أحمد الحريري عبر حسابه على "تويتر" صورةً للرئيس سعد الحريري، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "إبن أبيه".
 
وجاء هذا المنشور بعد إعلان الرئيس الحريري، اليوم، تعليق عمله في لحياة السياسية.
 
 
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لبنان

أحمد الحريري

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