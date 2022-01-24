لبنان

وزير الصحة: أدوية السرطان ستؤمّن خلال 3 أسابيع

Lebanon 24
24-01-2022 | 15:46
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قال وزير الصحة العامة فراس الأبيض إنه "سيتمّ تأمين أدوية السرطان المقطوعة خلال 3 أسابيع"، مشيراً إلى أنه "جرى اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بالقطاع الصحي في مجلس الوزراء". 
 
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، أوضح الأبيض أن هناك 4 ملفات أساسية لوزارة الصحة هي: تأمين الدواء، الاستجابة لكورونا، الاستشفاء وهجرة الكفاءات الطبية.
 
وكشف وزير الصحة أنه "ضمن الموازنة التي قدمت اليوم، فإن المبلغ المخصص لقطاع الصحة هو 80 مليون دولار على سعر صرف الدولار 20 ألف ليرة"، وقال: "نطلب على الأقل أن يبقى الحيز المالي لوزارة الصحة كما كان اذا استحالت زيادته".
 
وأوضح الأبيض أن "وزارة الصحة تشجع موضوع الأدوية الجينيريك وأصبح من صلاحيات الصيدلي أن يستبدل أي دواء بآخر أقل كلفة".
 
وأردف: "موضوع تسجيل الدواء كان أحد العوائق أمام دخول أدوية جديدة وسياسة التسجيل المبدئي التي أقريناها ستسمح بدخول أدوية جديدة أقل كلفة وبشكل سريع".
 
وشدّد الأبيض على أن "البطاقة الدوائية أساسية لأنها تعطي كل مواطن هوية رقمية خاصة وتسمح بمراقبة التصرفات المرضى وربطها بالملف الطبي الالكتروني"، وأضاف: "البطاقة الصحية ستبدأ مع مرضى السرطان ومن ثم ستعمم تدريجياً على جميع اللبنانيين".
 
كذلك، رأى الأبيض أن "دولرة شركات التأمين الخاصة سوف يقلّل عدد الأشخاص المضمونين مما سيزيد الأعباء على القطاع العام والوزارة".

 

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