لبنان

الخليل معلقاً على قرار الحريري: "إنه يوم أسود"

Lebanon 24
24-01-2022 | 16:19
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غرّد النائب أنور الخليل عبر "تويتر" قائلاً: "قرار الرئيس سعد الحريري الخروج من الحياة السياسية سيكون له تداعيات سلبية عديدة منها أنه يصيب المعادلة اللبنانية بنكسة كبيرة وللأسس التي قام عليها لبنان الكبير. كما يسبّب خروج فريق شكل منبراً لسياسات وطنية معتدلة. إنه يوم أسود يزيد في ظلمة الأجواء المظلمة التي رافقت سياسات هذا ‏العهد".
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