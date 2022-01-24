هذا ما قاله "صندوق النقد" عن مباحثاته مع لبنان

أعلن صندوق النقد الدولي في بيان أن "فريقاً من الصندوق برئاسة ر ئيس البعثة الى لبنان ارنستو راميريز، عقد اليوم الإثنين، اجتماعاً مع السلطات اللبنانية لوضع جدول أعمال البعثة والتي تساعد السلطات اللبنانية في وضع استراتيجية اصلاحية واضحة التي تساعد لبنان على مواجهة التحديات الاقتصادية".

وتابع بيان الصندوق: "خلال الاشهر الماضية، بحثنا بدقة مع السلطات اللبنانية وعدد من الفرقاء الآخرين ومنهم ممثلين عن المجتمع المدني والمجتمع الدولي في رزمة من الاصلاحات التي تساعد في مواجهة الازمة العميقة وتساعد في خفض الفساد وتساعده في تعزيز المساءلة وتعيد ترميم الثقة بالاقتصاد".ورأى البيان أنَّ "الاصلاحات المطلوبة يجب ان تعيد الاستقرار وتؤمن التعامل بطريقة مستدامة مع الدين العام بالاضافة الى اعادة ملاءة القطاع المصرفي والعودة الى نسب نمو اقتصادي على المدى المتوسط مع تعزيز شبكات الامان الاجتماعي لحماية الاكثر فقراً".ولفت صندوق النقد الدولي إلى أنه "من المهم تأمين الدعم الكامل لتنفيذ الاستراتيجية على ان تكون مدعومة من قبل اي حكومة في المستقبل"، وختم: "نتوقع ان نبقى منخرطين في المحادثات مع السلطات اللبنانية في الاسابيع المقبلة. تحديات لبنان عميقة ومعقدة وتتطلب وقتاً والتزاماً".