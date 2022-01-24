نقيب الصيادلة يكشف.. لماذا انقطعت الأدوية في لبنان؟

قال نقيب الصيادلة جو سلوم أن "فقدان الدواء في لبنان جاء نتيجة التراكمات وسوء الإدارة وعدم ترشيد الدعم منذ سنوات".

وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، أشار سلوم إلى أنه "ابتداء من هذا الأسبوع، سيصل عدة أنواع من حليب الأطفال وسنشهد تحسناً ملحوظاً بتوافر عدد من الأدوية المقطوعة".