لبنان

آلية عمل مجهولة

Lebanon 24
24-01-2022 | 17:03
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لم تُعرف آلية عمل نواب كتلة وازنة، بعد تعليق العمل السياسي للمرحلة المقبلة، أم أن عملها ينتهي مع نهاية ولاية المجلس الحالي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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