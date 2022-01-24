آلية عمل مجهولة

لم تُعرف آلية عمل نواب كتلة وازنة، بعد تعليق العمل السياسي للمرحلة المقبلة، أم أن عملها ينتهي مع نهاية ولاية المجلس الحالي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".