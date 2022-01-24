جلسات متواصلة للحكومة هذا الأسبوع

قالت مصادر وزارية لـ"اللواء" أن "جلسة مجلس الوزراء الأولى بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر و١٢ يوما اتّسمت بالسلاسة ولم تقارب الملفات السياسية، بل خاضت في بنود جدول الأعمال"، كاشفة أن "المجتمعين توافقوا على أهمية شرح الموازنة إعلاميا وتوضيح ما جاء فيها لا سيما أن هناك حملات سلبية ترافق ملف الموازنة.

وعُلم أن "هناك توجها إلى إنجاز الموازنة سريعا ولذلك كان التوجه بأن تعقد جلسات متواصلة بدءا من صباح اليوم حتى المساء على أن تعقد أيام الأربعاء والخميس والجمعة قبل الظهر بسبب الاجتماعات التي تعقد مع وفد صندوق النقد الدولي بعد الظهر وفق تقنية زوم".