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لبنان
الردّ على المبادرة الكويتية السبت.. و"حزب الله" لن يردّ
Lebanon 24
24-01-2022
|
17:21
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أكدت مصادر مطلعة على موقف "حزب الله" لـ"اللواء" بشأن المبادرة العربية الخليجية الدولية التي حملها وزير خارجية الكويت لإستعادة الثقة بلبنان كما وصفها، ان "الحزب لن يردّ على المبادرة لأنّها موجهة الى الدولة وليس الى الحزب، وعلى الدولة ان ترد، ولو ان بعض مضامين المبادرة يخص الحزب مباشرة، وقد أعلن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ان الرد اللبناني الرسمي سيكون جاهزاً خلال اربعة ايام".
وأوضحت لـ "اللواء" ان "الحزب يلتزم بالتهدئة اللفظية المطلوبة بوجه السعودية وبعض دول الخليج الاخرى في حال توقفت هي عن مهاجمة الحزب وتوجيه التّهم إليه".
(اللواء)
المصدر:
اللواء
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