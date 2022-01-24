لبنان

دبلوماسيون كويتيون لـ"السياسة": المبادرة قد لا تتكرّر

Lebanon 24
24-01-2022 | 17:47
A-
A+
Doc-P-910926-637786687998665377.jpeg
Doc-P-910926-637786687998665377.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت مصادر موثوقة عبر "السياسة" الكويتية إلى أن "وزير الخارجية الكويتي قال للمسؤولين اللبنانيين بصريح العبارة، أن مصلحة لبنان وشعبه في عدم استعداء الدول الخليجية، وأن تكون علاقاته بها على أحسن ما يرام، وبالتالي ليس من مصلحته أن يكون مصدر إساءة أو إزعاج لأي منها، وهي كانت وما زالت إلى جانبه، وبالتالي يجب العمل على توفير الظروف التي تسمح بعودة هذه العلاقات إلى طبيعتها، وفي أقرب وقت، لأن لبنان لا يمكن أن يكون خارج محيطه العربي".
وأشارت المعلومات، نقلاً عن أوساط الدبلوماسية الكويتية أن "هذه المبادرة، قد لا تتكرّر إذا لم يكن الرد اللبناني مستجيباً لها، أو على الأقل مستعداً للسير بها في المرحلة المقبلة، حرصاً على المصالح اللبنانية بالدرجة الأولى".
وأكدت أوساط دبلوماسية خليجية لـ"السياسة" أن "الكرة باتت الآن في الملعب اللبناني، بعدما قدّمت الكويت استعدادها لإصلاح ذات البين بين بيروت وعواصم دول مجلس التعاون الخليجي"، مشددة على أن "لبنان مطالب بألا يفوت هذه الفرصة لإصلاح العلاقات مع الدول الخليجية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها على أكثر من صعيد".
(السياسة الكويتية)
المصدر: السياسة الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2022-01-25
01:00 | 2022-01-25
00:46 | 2022-01-25
00:27 | 2022-01-25
00:26 | 2022-01-25
00:14 | 2022-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website