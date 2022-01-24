جلسات حكومية ماراتونية للموازنة في السراي.. والمحادثات مع صندوق النقد انطلقت

يواصل مجلس الوزراء في جلسات يومية متتالية ستعقد في السراي الحكومي ابتداء من اليوم، صباحاً ومساءً، درس مشروع الموازنة بنداً بنداً الى حين اقراره، تمهيداً لاحالته الى مجلس النواب وفقاً للأصول.

وكانت الحكومة باشرت درس مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي في جلسة قصر بعبدا أمس، حيث قدم وزير المال عرضاً مفصلاً حول أسس المشروع وعناوينه العريضة، وسط إلحاح رئيس الحكومة على الانتهاء من درس مشروع الموازنة وإنجازه قبل نهاية الأسبوع لإقراره في جلسة تعقد في قصر بعبدا تمهيداً لاحالته الى مجلس النواب.

كذلك انطلق قطار المحادثات الحكومية التقنية مع صندوق النقد الدولي، بحيث أكدت مصادر وزارية شاركت في جلسة المحادثات الأولى لـ"نداء الوطن" أنه كان "اجتماعاً تنظيمياً تم التداول خلاله في جدول أعمال المباحثات وخلص إلى الاتفاق على عقد اجتماع آخر الأربعاء على أن تليه اجتماعات مكثفة لإحراز التقدم المنشود باتجاه بلورة صيغة توافقية على برامج خطة التعافي".

ونقلت "اللواء"عن مصادر وزارية وجود مقترحات ووسائل اخرى لرفد المداخيل غير ارهاق المواطن بمزيد من الضرائب والرسوم. وقالت المصادر ان المجتمعين توافقوا على أهمية شرح الموازنة إعلاميا وتوضيح ما جاء فيها لا سيما أن هناك حملات سلبية ترافق ملف الموازنة.