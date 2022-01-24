"حزب الله" عن المبادرة الخليجية: وصاية جديدة لا تعنينا





وكتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": أكثر ما استوقف "حزب الله" في بنود المبادرة وجود تسعة بنود املائية على لبنان، تملي عليه ما يجب فعله، بينما بند واحد يعد بالمحاولة لايجاد آلية حلول، وهو ما فسره "حزب الله" على انه نفاذ من الازمة الاقتصادية للبنان في سبيل فرض اجندة تأتي بمثابة وصاية جديدة، تفرض عدم ترشيح هذا او ذاك واقالة هذا الوزير أو ذاك. والا ما معنى منع رئيس تيار سياسي عريض كان حليفاً لهم من الترشح لا هو ولا تياره ولا اي فرد من عائلته، فهذه هي الوصاية الحقيقية وهذا هو اعلى مستوى للتحكم بالحياة السياسية. رسميّاً آثر "حزب الله" عدم التعليق على المبادرة العربية الخليجية الغربية، معتبرا انه "لم يفاتَح بالأمر فلم يعتبر نفسه معنياً به، وطالما هي بنود موجهة للدولة ممثلة بالرؤساء الثلاثة فعلى الدولة ان تجيب عليها".وكتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": أكثر ما استوقف "حزب الله" في بنود المبادرة وجود تسعة بنود املائية على لبنان، تملي عليه ما يجب فعله، بينما بند واحد يعد بالمحاولة لايجاد آلية حلول، وهو ما فسره "حزب الله" على انه نفاذ من الازمة الاقتصادية للبنان في سبيل فرض اجندة تأتي بمثابة وصاية جديدة، تفرض عدم ترشيح هذا او ذاك واقالة هذا الوزير أو ذاك. والا ما معنى منع رئيس تيار سياسي عريض كان حليفاً لهم من الترشح لا هو ولا تياره ولا اي فرد من عائلته، فهذه هي الوصاية الحقيقية وهذا هو اعلى مستوى للتحكم بالحياة السياسية.

وبتقدير "حزب الله" ان مثل هذا السلوك قد يتطور غداً او الذي يليه بحيث يتم التحكم بالشخصية التي تختار لرئاسة الحكومة وهكذا دواليك. ما فعلته دول الخليج في قراءة "حزب الله" انها منعت ترشيح رئيس حزب سياسي ومرشح محتمل لرئاسة الحكومة. وليس من باب الصدفة ابداً تزامن اعلان المبادرة مع اعلان انسحاب الحريري من الحياة السياسية ولا هي خطوة بريئة. ثمة تزامن بين الخطوتين ينذر بخطوات تصعيدية لاحقة لدول الخليج بحق لبنان. واذا كان الحريري اصر على اتباع سياسة ربط النزاع مع "حزب الله" فها هي دول الخليج ترفض ربط النزاع هذا وتريد شخصية بديلة تكون صدامية.

وماذا لو طلب من "حزب الله" تقديم اوراق معينة قد ترغب الدولة ممثلة برئيسها تقديمها في سبيل حل الازمة؟

ترى المصادر المطلعة على اجواء "حزب الله" ان بعض البنود المطروحة كان يمكن ان تكون موضع نقاش، لولا ان الهدف الاساسي ممارسة سلطة وصاية على لبنان لتطبيق قرارات دولية قال رئيس حكومة لبنان ان ليس بوسع لبنان تطبيقها، اما بخصوص سلاح الميليشيات فلا يعتبر "حزب الله" نفسه ميليشيا بل هو حركة مقاومة، واما مسألة الا يكون لبنان منصة للعدوان اللفظي على دول الخليج فهل بات مجرد الكلام مزعجاً الى هذا الحد؟ لتسأل المصادر ألم يسبق وتمّ وصف "حزب الله" بالارهابي "اللي بدو يدق الباب بدو يسمع الجواب".

وقالت مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ"اللواء" ان "الحزب لن يرد على المبادرة لأنها موجهة الى الدولة اللبنانية وليس الى الحزب، وعلى الدولة ان ترد، ولو ان بعض مضامين المبادرة يخص الحزب مباشرة، وقد أعلن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ان الرد اللبناني الرسمي سيكون جاهزاً خلال اربعة ايام".

واوضحت المصادر لـ "اللواء": ان الحزب يلتزم بالتهدئة اللفظية المطلوبة بوجه السعودية وبعض دول الخليج الاخرى في حال توقفت هي عن مهاجمة الحزب وتوجيه التهم اليه".