الحجّار: سنستقيل في هذه الحالة

حذّرت مصادر سنيّة عبر "البناء" من احتمال تأجيل الانتخابات النيابية بطلب من مرجعيات الطائفة السنية السياسية والدينية بعد قرار الحريري، الا أن عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار نفى ذلك مشيراً الى أنه "ليس بجو تطيير الانتخابات"، وقال: "مصرّون أن يحصل الاستحقاق بوقته، ونحن قلنا إننا في حال شعرنا أن هناك نية بالتمديد للبرلمان فسنستقيل من المجلس النيابي".