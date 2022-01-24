لبنان

هوكشتاين الى بيروت؟

Lebanon 24
24-01-2022 | 22:29
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كتبت" الديار": مع الاعلان شبه الرسمي بالامس عن زيارة المبعوث الاميركي أموس هوكشتاين مطلع شباط المقبل الى بيروت في إطار وساطة واشنطن بالمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية، اكدت مصادر مطلعة ان الاميركيين طالبوا من لبنان تحضير اجوبة نهائية ورسمية عن تخليهم عن الخط 29، فيما ينتظر الجانب اللبناني جوابا اميركيا يؤكد تراجع اسرائيل عن موقفها بشان ما يعرف بالخط رقم "واحد". ويرغب الاميركيون في الحصول على موقف واضح ونهائي ايضا من طرح الاستثمار المشترك عبر طرف ثالث يقوم بتوزع العوائد على الطرفين!
المصدر: الديار
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