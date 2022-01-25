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لبنان
بين الانخفاض والارتفاع... اليكم اسعار المحروقات الجديدة
Lebanon 24
25-01-2022
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صدر جدول اسعار المحروقات الجديد، وجاء على الشكل التالي:
- البنزين 95 اوكتان 355200 ليرة (-3000)
- البنزين 98 اوكتان 366600 ليرة (-3400)
- المازوت 335200 ليرة (+20400)
-الغاز 283600 ليرة (+12500)
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