لبنان

البنك الدولي يحذر: انهيار الاقتصاد اللبناني يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي

Lebanon 24
25-01-2022 | 00:27
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أعلن البنك الدولي في تقرير اليوم الثلاثاء ان إيرادات الحكومة اللبنانية انخفضت إلى النصف تقريباً في 2021، ولفت إلى انه يقدر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5% .

 

وأضاف البنك الدولي في بيان صحفي مرفق بأحدث تقرير له بشأن لبنان إن كساد الاقتصاد اللبناني "من تدبير قيادات النخبة في البلاد"، و"يعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل".

 

وقال أمس نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، إن جولة المحادثات مع صندوق النقد الدولي التي بدأت أمس الاثنين ستشمل موضوعات من بينها الموازنة العامة والقطاع المصرفي وسعر الصرف.

 

وأضاف الشامي في بيان، أن هذه الجولة ستستمر أسبوعين.

المصدر: العربية

لبنان

إقتصاد

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