لبنان

بعد "هبة" استعدوا للعاصفة "ياسمين".. نزول قطبي مثلج وموجة صقيع تستمر حتى هذا الموعد!

Lebanon 24
25-01-2022 | 02:30
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أشارت صفحة  Lebanon Weather Forecast على موقع "فيسبوك" ان  لبنان على موعد مع نزول قطبيّ رطب مُثلج يومي الأربعاء والخميس وستتراكم الثلوج ليل الأربعاء - فجر الخميس إبتداءً من 700م.

 

الجبال على موعد مع تساقط كثيف للثلوج: ما يُميّز هذه العاصفة هو مركز المنخفض المُناسب لكافة أرجاء البلاد والرطوبة المُرتفعة ممّا سيؤدي إلى تراكم الثلوج بشكل كثيف نسبةً للمُرتفعات المُتوسطة (1000م).

 

 
 
 

في التفاصيل:

ليل الثلاثاء - فجر يوم الأربعاء، يبدأ تأثير منخفض جويّ قطبيّ رطب على لبنان، يترافق بأمطار غزيرة وعواصف رعديّة خاصةً يوم الأربعاء، ويستمرّ أقلّه حتى ظهر يوم الخميس.

 

تبدأ الثلوج بالتساقط فوق 1100-1000م، لتتدنّى تدريجيّاً بين ساعات الظهر وبعد الظهر لحدود 900-1000م، وسهل البقاع أولى ساعات المساء.

 

حوالي منتصف ليل الأربعاء - الخميس تدخل الجبهة الأكثر برودة والرطبة، ويتدنّى معها مُستوى تساقط وتراكم الثلوج ليُصبح بحدود 700م.

 

الرياح تكون مُعتدلة إلى ناشطة ويبقى الجليد يلّف المناطق الجبليّة لذا يُرجى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

 

طقس الأيام المقبلة:

اليوم الثلاثاء سيكون غائما جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1000 متر وما فوق خلال ساعات الصباح الاولى. يتحول الطقس ليل الثلاثاء الاربعاء الى غائم مع امطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق.

 

الاربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة، وتتساقط الثلوج نهارا على ال 900 متر وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس الـ700 متر وما دون ذلك عموما، فجر الخميس، مع ارتفاع لموج البحر لحدود 4 امتار خصوصا جنوبا. يحذر من سلوك الطرق الجبلية وخصوصا ضهر البيدر.

 

الخميس: غائم جزئيا مع درجات حرارة متدنية (دون معدلاتها الموسمية) وموجة من الصقيع، تهطل امطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 700 متر وما فوق، مع حدوث بعض الانفراجات خلال النهار ويتكون الجليد على المرتفعات خلال ساعات الصباح الاولى وفي الليل اعتبارا من 800 متر، لذا نحذر من خطر الانزلاق.

 

 

 

 

 

 

 

 

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