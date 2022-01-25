أول تعليق من "الوطني الحر" على قرار الحريري.. هذا ما جاء فيه

علّقت مصادر سياسية في التيار "الوطني الحر" على قرار الرئيس سعد الحريري تعليق عمله في الحياة السياسية وعدم خوض تيار "المستقبل" الانتخابات النيابية.

وقالت المصادر لـ"لبنان24" إنّ "قرار الحريري غير مُحبب وغير مقبول ولا نتمناه، وهو يذكرنا بمرحلة العام 1992 حينما عانى المسيحيون من التهميش"، وأضافت: "اليوم لا نقبل بعزل الطائفة السنية أبداً ولا نقبل بإحباطها لأننا لمسنا هذا الشعور سابقاًً في مرحلة سابقة".

واعتبرت المصادر أنّ "غياب الطائفة السنية سيؤثر على الشراكة الوطنية"، مشيرة إلى أن "المطلوب اليوم هو عدم غياب زعامات حقيقية لديها تمثيلها"، وأضافت: "الخطير هو بروز زعامات وهمية، وغياب الحريري ليس سهلاً وموقفه كان عالياً جداً".

واعتبرت المصادر أن "المطلوب اليوم من الشارع السني عدم السماح بتجيير أصواته باتجاه أحزاب أخرى"، وأردفت: "على الشارع السني أن يختار عدم تهجيره أبداً، والرهان اليوم يبقى على وعي الطائفة وعدم سماح لأي جهات غير معروفة بالتسلط على قرارها".