لبنان

رغم "تمني الحريري" نواب سيترشحون "واللي سبق شم الحبق"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-01-2022 | 01:30
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منذ ما قبل اعلان الرئيس سعد الحريري عدم خوضه الانتخابات النيابية، بدأ عدد من نواب كتلة المستقبل الاستعدادات من اجل خوض الانتخابات بصفة منفردة .

وتقول مصادر مطلعة ان هؤلاء النواب، لا سيما في الشمال، لن يلتزموا بتمني الرئيس الحريري، بل سيعملون بشكل مكثف على الاستفادة من الماكينة الانتخابية المستقبلية من اجل خوض معركة انتخابية رابحة وعدم  ترك الساحة لخصومهم.

في المقابل أوعز أحد النواب في البقاع الأوسط الى ماكينته الإنتخابية وخاصةً "مفاتيحه" في القرى والبلدات ذات الطابع السني بدء التواصل مع الأهالي والفعاليات والتنسيق معهم إنتخابياً ، وذلك بعد أن تأكد من أن قرار تيار المستقبل هو العزوف عن الترشح الى الإنتخابات النيابية المقبلة مستعملاً عبارة "اللي سبق شم الحبق" .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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