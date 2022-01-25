لبنان

في "جمهورية الموز" امش على ما يقدر الله والكاتبو" الاخضر" بيصير

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-01-2022 | 03:15
A-
A+
Doc-P-911005-637786953202297761.jpg
Doc-P-911005-637786953202297761.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

في جمهورية الموز السعيدة، وعلى المسلك الغربي من أوتوستراد المتن الذي يربط تقاطع نهر الموت بمستديرة الصالومي- سن الفيل، وعند نقطة غاليري خباز، والأمر هنا لا يحتمل إعلاناً أو تسويقاً للغاليري لأنها مقفلة منذ فترة طويلة، هناك إشارة سير ضوئية "لا يشتغل فيها" الضوءان الأحمر والأصفر، فقط الضوء الأخضر، ما يعني عرقلة سير وإحتمال تصادم وخطر وقوع حوادث وسقوط إصابات، مع إنطلاق السير دفعة واحدة من المسارب الأربعة في الوقت عينه، بعد أن تُكمل السيارات مسارها بعد التوقف القسري بين "الأخضر والمطفي".

تبقى الإشارة الى أنه، ولمَن لا يعلم، يُطلق على الموز تسمية "قاتل أبيه"، لأنه بعد قطفه يتم قطع الشجرة لكي تسمح لغيرها من الأشجار المجاورة لها بالنمو...بس هيك.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:50 | 2022-01-25
04:48 | 2022-01-25
04:44 | 2022-01-25
04:35 | 2022-01-25
04:24 | 2022-01-25
04:22 | 2022-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website