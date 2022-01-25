في "جمهورية الموز" امش على ما يقدر الله والكاتبو" الاخضر" بيصير

في جمهورية الموز السعيدة، وعلى المسلك الغربي من أوتوستراد المتن الذي يربط تقاطع نهر الموت بمستديرة الصالومي- سن الفيل، وعند نقطة غاليري خباز، والأمر هنا لا يحتمل إعلاناً أو تسويقاً للغاليري لأنها مقفلة منذ فترة طويلة، هناك إشارة سير ضوئية "لا يشتغل فيها" الضوءان الأحمر والأصفر، فقط الضوء الأخضر، ما يعني عرقلة سير وإحتمال تصادم وخطر وقوع حوادث وسقوط إصابات، مع إنطلاق السير دفعة واحدة من المسارب الأربعة في الوقت عينه، بعد أن تُكمل السيارات مسارها بعد التوقف القسري بين "الأخضر والمطفي".

تبقى الإشارة الى أنه، ولمَن لا يعلم، يُطلق على الموز تسمية "قاتل أبيه"، لأنه بعد قطفه يتم قطع الشجرة لكي تسمح لغيرها من الأشجار المجاورة لها بالنمو...بس هيك.