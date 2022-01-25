لبنان

كواليس عبارات خطاب الحريري.. ماذا وراءها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-01-2022 | 02:15
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توقف مرجعٌ سياسي عند خطاب الرئيس سعد الحريري بالأمس، إذ اعتبر أنه "كان محبوكاً بدرجة عالية، والعبارات التي استخدمت فيه جاءَت منسقة إلى حدّ كبير، وذلك لكسر التأويلات والتكهنات".
وكشف المرجع أن خطاب الحريري بالأمس جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التي عُقِدت خلال الفترة الماضية، وكان مقرراً أن يكون منذ نحو شهر، إلا أن التأجيل فرض نفسه للمزيد من المشاورات، وكانت هناك محاولات حثيثة من مقربين ومن حلفاء لثني الحريري عن قراره.
وأضاف: "لقد حصلت لقاءات عديدة في الخارج قبل إعداد الخطاب، لكن الأمور استوت تماماً بعد عودة الحريري يوم الخميس الماضي".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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