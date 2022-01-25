لبنان

عن أسباب التغيير في أسعار المحروقات..هذا ما قاله البراكس!

Lebanon 24
25-01-2022 | 01:22
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رأى عضو نقابة اصحاب المحررقات الدكتور جورج البراكس في بيان ان "التغيير الذي طرأ على اسعار المحروقات اليوم والتفاوت بين انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعري المازوت والغاز سببه ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية وتراجع في سعر دولار صيرفة وارتفاع سعر دولار السوق الحرة"، شارحا أن "مصرف لبنان خفض سعر صرف الدولار المؤمن من قبله لاستيراد %85 من البنزين من 23900 الى 22600 ليرة، اما سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الاسعار لاستيراد  %15 من البنزين والمحتسب وفقا لاسعار الاسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقدا فارتفع من 23140 الى 23660 ليرة".
 
ولفت إلى أنه "في المقابل ارتفعت أسعار النفط المستوردة، فسعر كيلوليتر البنزين ارتفع 21.54 دولارا في جدول اليوم اما كيلوليتر المازوت فارتفع 29 دولارا، والنتيجة كانت انخفاض سعر صفيحة البنزين 3000 ليرة لتصبح 355200 ليرة وارتفاع سعر صفيحة المازوت 20400 ليرة لتصبح 335200 ليرة وارتفاع سعر قارورة الغاز 12500 ليرة لتصبح 283600 ليرة".

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