عبدالله: الغاء الوكالات الحصرية مدخل للمنافسة الشريفة

غرّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "إلغاء الوكالات الحصرية، وإلغاء الحماية القانونية لهذه الوكالات، آخذين بعين الاعتبار مصالح اصحابها وحقوقهم في علاقاتهم مع الخارج، هي المدخل لتثبيت عنصر المنافسة الشريفة، والذي من نتائجه تخفيض أسعار السلع المستوردة، مع الحفاظ على جودتها".