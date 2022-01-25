من "التحكم المروري".. إليكم قائمة بالطرقات المقطوعة بسبب الثلوج

نشرت "غرفة التحكم المروري" قائمة بالعديد من الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، وقد جاءت على النحو التالي:



كفردبيان حدث بعلبك

المنيطرة حدث بعلبك

العاقورة حدث بعلبك

جرد مربين الهرمل

الهرمل سير الضنية

معاصر الشوف كفريا

تنورين اللقلوق

تنورين حدث الجبة

القبيات الهرمل

ترشيش زحلة

اكروم الرويمة

الفنيدق القموعة القبيات عيناتا الارزكفردبيان حدث بعلبكالمنيطرة حدث بعلبكالعاقورة حدث بعلبكجرد مربين الهرملالهرمل سير الضنيةمعاصر الشوف كفرياتنورين اللقلوقتنورين حدث الجبةالقبيات الهرملترشيش زحلةاكروم الرويمةالفنيدق القموعة القبيات