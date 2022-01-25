جلسة مجلس الوزراء تنطلق في السراي برئاسة ميقاتي

بدأت جلسة مجلس الوزراء، صباح اليوم، في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزير العدل هنري خوري بداعي السفر.

ويدرس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022.