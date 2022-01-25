لبنان

هل الانتخابات مُهدّدة؟ نائبٌ يجيب ويكشف تأثير قرار الحريري على المشهد

Lebanon 24
25-01-2022 | 02:28
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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" قاسم هاشم أن "خروج الرئيس سعد الحريري من الحياة السياسية سيكون له تداعيات سيشعر بها الجميع، وسيترك أثراً واضحاً على التركيبة السياسية، أيا تكن الأسباب التي دفعته الى هذا القرار والتي لم تتضح حتى اليوم".
 
وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، شدد هاشم على ضرورة الإقرار والاعتراف بحجم تيار "المستقبل" وزعيمه، مستبعداً أن تكون الانتخابات النيابية مهددة حتى اليوم.
 
وأوضح هاشم أن توسع خطوة الحريري إلى حدود المقاطعة يعني أننا دخلنا في مرحلة الخطر، مشيراً إلى أنه "ما من أحد يستطيع التنبؤ بمن سيملأ فراغ تيار المستقبل"، وقال: "الخشية من وصول بعض الشخصيات التي لديها مآرب خاصة لتكون البديل، وذلك يتوقف على الناخب الذي سيحدد خياراته".
 
وعن رفض حركة "أمل" إعطاء صلاحيات استثنائية للحكومة، اعتبر قاسم أن كتلة "التنمية والتحرير" تعتمد مبدأ عدم إعطاء صلاحيات استثنائية لأي جهة، وأضاف: "ما يهمنا في الموازنة أن تكون متوازنة وتحاكي المرحلة الاقتصادية الصعبة وعندما تقرّ سيكون للكتلة رأيها في الموضوع".
 
 
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