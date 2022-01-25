لبنان

تعميم صور أفراد عصابة ترويج عملة مزيّفة ... هل وقعتم ضحيّة أعمالهم؟

Lebanon 24
25-01-2022 | 02:41
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بعد أن تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات لأشخاص يروّجون عملة مزيّفة في مناطق عدّة من محافظة عكّار، كثّفت مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية استقصاءاتها وتحريّاتها لتحديد هويّة المتورطين وتوقيفهم بما أمكن من السرعة. بتاريخي 22 و23-1-2022، تمكّنت عناصر المفرزة من توقيف المشتبه بهم في بلدتي التلال والبيرة - عكّار، وهم كلٌّ من اللبنانيين:

- م. س. (من مواليد عام 1990)

- ع. م. (من مواليد عام ١٩٩٨)

- ع. ح. (من مواليد عام ١٩٩٨) مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم محاولة سرقة.

- ع. ق. (من مواليد عام 1946)

 بتفتيشهم، جرى ضبط مبلغ/ ٩،٩٦٦،٠٠0/ ليرة لبنانية و/3000/ دولار أميركي مزيّفة، كما عُثر في منزل الموقوف الرابع، الكائن في بلدة البيرة، على كمّية من الأسلحة الحربية والأعتدة والذخائر.

بالتحقيق معهم، اعترف الأول والثاني بترويج العملة المزيّفة وتعاطي المخدّرات، واعترف الثالث والرابع بتأمين الدولارات المزيّفة، بالاشتراك مع (م. ق.)، المتواري عن الأنظار.

 أودع الموقوفون مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورهم، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهم، الاتّصال بالمفرزة المذكورة على الرقم 691392-26، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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