فنيدق معزولة لهذا السبب!

أكد رئيس إتحاد بلديات جرد القيطع عبد الاله زكريا أن إنقطاع الخطوط الارضية والانترنت في سنترال بلدة فنيدق،الذي يغذي عدة قرى، وذلك بسبب نفاد المازوت من المولدات .