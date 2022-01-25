لبنان

فنيدق معزولة لهذا السبب!

Lebanon 24
25-01-2022 | 02:50
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أكد رئيس إتحاد بلديات جرد القيطع عبد الاله زكريا أن إنقطاع الخطوط الارضية والانترنت في سنترال بلدة  فنيدق،الذي يغذي عدة قرى، وذلك بسبب نفاد المازوت من المولدات .
 
المصدر: لبنان 24
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فنيدق

المازوت

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