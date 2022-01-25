زحمة سير خانقة تحت جسر الكولا.. فما السبب؟

افاد مندوب " الوكالة الوطنية للاعلام" عن زحمة سير خانقة تحت جسر الكولا بسبب قطع عدد من المحتجين الطريق بالمستوعبات والعوائق، وتعمل القوى الامنية والجيش على فتح الطريق لتسهيل مرور السيارات.