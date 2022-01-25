لبنان

زحمة سير خانقة تحت جسر الكولا.. فما السبب؟

Lebanon 24
25-01-2022 | 02:49
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 افاد مندوب " الوكالة الوطنية للاعلام" عن زحمة سير خانقة تحت جسر الكولا بسبب قطع عدد من المحتجين الطريق  بالمستوعبات والعوائق،  وتعمل القوى الامنية والجيش على فتح الطريق لتسهيل مرور السيارات.
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الكولا

زحمة سير

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