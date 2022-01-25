لبنان

مرة جديدة... إختناق عائلة بسبب التدفئة في هذه المنطقة!

Lebanon 24
25-01-2022 | 03:04
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ذكرت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة أن 4 فرق اسعاف تابعة لها استجابت فجر اليوم لانقاذ عائلة سورية، مؤلفة من 10 أشخاص، مختنقة من الفحم، في منطقة القبة بطرابلس، وتمت معالجة ثمانية أطفال ميدانياً ونقل اثنين إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج.
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الفحم

طرابلس

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