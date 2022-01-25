"الراكب بـ5000 والعسكري ببلاش"!

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تعليق سائق سيارة ورقة، كتب عليها: "الراكب 5000 والعسكري ببلاش".

ولم يعرف إن كانت سيارة اجرة أو لا، ولا المنطقة التي تتواجد فيها السيارة.