لبنان

"الراكب بـ5000 والعكسري ببلاش"!

Lebanon 24
25-01-2022 | 03:27
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انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تعليق سائق سيارة ورقة، كتب عليها: "الراكب 5000 والعكسري ببلاش". 
 
ولم يعرف إن كانت سيارة اجرة أو لا، ولا المنطقة التي تتواجد فيها السيارة.
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