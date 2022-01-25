الإفراج عن لبناني خُطف في إيران... ماذا في التفاصيل؟

بعد أيام على خطفه من قبل مجموعة في إيران، تمّ الافراج عن الشاب اللبناني صهيب الكايد في إيران، مقابل فدية مالية بلغت 13 ألف دولار، وفق مندوبة "لبنان 24".

وبحسب المعلومات، فإنّ الشاب من وادي خالد في عكار، وكان قد ذهب لإيران ليعبر منها الى روسيا، بقصد الهجرة لكن تمّ خطفه.