لبنان

عون عرض الاوضاع مع شيا في بعبدا

Lebanon 24
25-01-2022 | 04:15
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 عرض رئيس اجمهورية العماد ميشال عون مع السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا العلاقات الثنائية والتطورات السياسية الاخيرة.
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