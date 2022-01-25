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لبنان
عون عرض الاوضاع مع شيا في بعبدا
Lebanon 24
25-01-2022
|
04:15
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عرض رئيس اجمهورية العماد ميشال عون مع السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا العلاقات الثنائية والتطورات السياسية الاخيرة.
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