لبنان

الراعي يلتقي وزير التربية في بكركي

Lebanon 24
25-01-2022 | 04:22
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يلتقي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في هذه الاثناء بوزير التربية عباس الحلبي في بكركي.
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